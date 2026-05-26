【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTの丸山隆平が、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 22時～）に出演する。 ■丸山隆平がTBSドラマに出演するのは『着飾る恋には理由があって』以来、5年ぶり 丸山は5月26日放送の第8話から出演。松山ケンイチ演じる“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥の人生に深く関わる重要な人物・西川太陽に扮する。 大江戸にとって忘れられない人物で