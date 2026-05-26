SUPER EIGHT丸山隆平『時すでにおスシ!?』出演決定！松山ケンイチ演じる大江戸の人生に深く関わる重要な人物として登場

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SUPER EIGHTの丸山隆平が、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 22時～）に出演する。

■丸山隆平がTBSドラマに出演するのは『着飾る恋には理由があって』以来、5年ぶり

丸山は5月26日放送の第8話から出演。松山ケンイチ演じる“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥の人生に深く関わる重要な人物・西川太陽に扮する。

大江戸にとって忘れられない人物であり、その存在がのちに永作博美演じるみなとたち大江戸クラスの面々にもインパクトを残すことになる。

丸山は、SUPER EIGHTのメンバーとして音楽活動をしながら、ドラマや映画、舞台と幅広いフィールドで確かな存在感を示してきた。俳優としての表現力に加え、親しみやすい人柄でバラエティ番組でも活躍し、情報番組『サタデープラス』では長年MCを務めた。そんなお茶の間からの信頼も厚い丸山がTBSドラマに出演するのは、火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』（2021年）以来、5年ぶりとなる。

■第8話あらすじ

大江戸（松山ケンイチ）から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われ、思わずOKしてしまったみなと（永作博美）。そのことを聞いた泉美（有働由美子）は自分の恋愛物差しで二人のロマンスを煽るが、みなとは煮え切らない様子。おまけに、休日も家のこと以外は何もしていないと話すみなとに泉美は、まずは「遊ぶためのリハビリ」が必要だと諭す。

鮨アカデミーの授業も大詰め。 “エビ”の握りに挑戦する一同。そんななか、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティー溢れる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そして、これまでヴェールに包まれていた立石の正体を知ることに…。

(C)TBS

■番組情報

TBS 火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』

毎週火曜 22:00～22:57

■関連リンク

『時すでにおスシ!?』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tokisushi_tbs/

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/13

https://infinity-r.jp/