チョモランマ「ピーク・コア」中国・ネパール共同科学調査チームはこのほど、ネパール側からのチョモランマ登頂に成功し、氷床コア掘削などの科学的サンプリング作業を実施し、人類初のチョモランマ山頂における全層氷床コアのサンプリングを完了しました。現在、調査チームの全員は安全にチョモランマ南側のベースキャンプに下山しており、下山途中にも複数の標高帯でアイスコア・スノーコアのサンプリングを実施しました。これら