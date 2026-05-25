2026年5月25日、韓国・毎日経済は、世界の自動車市場が電気自動車（EV）化と中国メーカーの急速な海外進出によって大きく変化する中、日本メーカーの苦戦が鮮明になっていると報じた。記事によると、中国乗用車協会（CPCA）は、今年4月の中国国内乗用車販売台数が前年同月比21．6％減の140万台だったと発表した。中国国内市場は7カ月連続の減少。EV補助金政策が終了し、低価格EV市場が縮小したことが背景にあるという。一方で、中