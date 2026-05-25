中国国営中央テレビ（CCTV）によると、ジャイアントパンダ国家公園臥龍片区はこのほど、2024年から今年にかけて撮影された、世界で唯一の野生の白いジャイアントパンダが野外で活動する映像を公開した。専門家によると、この白いジャイアントパンダはたくましい体型をしていて、体毛も成体になってから四肢に淡い金色が目立つようになった。どの映像でも単独で行動し、年齢は9歳前後と推定され、「ひとり立ち」してから何年も経過