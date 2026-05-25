セルビアのブチッチ大統領は5月24日昼、航空機で北京に到着し、5日間の公式訪問を開始しました。24日午後、ブチッチ大統領は訪中最初の訪問地である八達嶺長城を訪れ、世界文化遺産の美しさを体感しました。ブチッチ大統領は、その際、「長城は本当に雄大だ。この長城を築いた民族は不屈の民族であり、そこには中国人民の精神、その粘り強さ、主権と独立を守り抜く決意が十分に表れている。同時に、これは中国人民の勤労と献身の精