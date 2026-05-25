2026年5月24日、中国メディア・環球網は、国内で製造や販売が厳格に禁止されている猛毒農薬が、業者の巧妙な手口や物流網を介して闇取引されている実態を報じた。記事は、中国中央テレビ（CCTV）の番組「財経調査」が放送した内容を紹介。同番組が一部地域の商店や企業が国で厳格に禁止または制限されている猛毒農薬を違法に販売している実態を潜入調査により暴露したと伝えた。番組は、農業農村部によって製造や販売の禁止が通達