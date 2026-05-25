あなたは読めますか？突然ですが、「象る」という漢字読めますか？「象（ぞう）」という字に送り仮名がついた形ですが、意外と読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かたどる」でした！象るとは、ある物の形を写し取ってその形に作ることや、ある物を具体的な形として表すことを意味します。もともと「象」という漢字には、動物のゾウという意味だけでなく、物の「かたち」や「ありさま」という意味が含