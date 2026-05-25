◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）３年前の日本ダービーでタスティエーラからタイム差なしの３着だったハーツコンチェルト（牡６歳、美浦・武井亮厩舎、父ハーツクライ）。２着が皐月賞馬のソールオリエンス、４着がのちに大阪杯を２勝したベラジオオペラと、世代トップを決める一戦で実力を示した。しかし、その後は勝ちきれないレースが続いている。出走取り消しを挟み、１年３か月