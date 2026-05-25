中国メディアの参考消息は19日、中国の自動車ブランドが南アフリカで「猛烈に台頭」しているとする記事を掲載した。記事がロイター通信の報道として伝えたところによると、2025年の南アフリカの乗用車市場における中国メーカーのシェアは16．8％と前年の11．2％から大きく伸びたことが、南アフリカ自動車工業会（NAAMSA）が15日発表した年次報告書で分かった。競争力のある価格設定や先進技術を搭載したスポーツタイプ多目的車（SU