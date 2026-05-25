中国国営新華社通信は23日、「日本のナフサ危機はどれほど蔓延しているのか」とする記事を配信した。記事はまず、日本ではナフサを原料とする印刷インクなどの調達が不安定になっていることから食品のパッケージから色が消えるほか、建設工事も遅延に追い込まれるなど経済や社会生活のあらゆる面に影響が及んでいると伝えた。そして、その根本原因について、「日本はエネルギー輸入への依存度が高く、2月末時点で中東産原油への依