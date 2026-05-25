人手不足の時代、多くの経営者が「採用しなければ会社が回らない」と焦っています。しかし、運送業という人材難の業界で、人をほとんど増やさずに16年間会社を育て続けてきた経営者がいます。『雇わない経営：社員も社長も壊れないための、これからの会社設計』（きずな出版）の著者・正木孔明さんが語ったのは、「頑張る量を増やす」のではなく「設計し直す」という発想。毎朝5時55分から行っている「1分朝活」で語られたその話は