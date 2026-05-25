◆大相撲夏場所千秋楽（２４日、両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が自己最多タイの１１勝を挙げ、２度目の敢闘賞を受賞した。勝てば受賞の条件が付いた一番で東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）を力強く寄り切った。来場所の新三役も確実にした。逆転優勝の可能性も残して千秋楽を迎えていた。１４日目は硬さもあり、痛恨の４敗目を喫したが「今日はリラックスできた。最後で吹っ切れた」。琴栄峰に勝って望み