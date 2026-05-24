セリエAの名門ミランで10番を背負うポルトガル代表FWラファエル・レオン。スピード、サイズ、得点力のあるアタッカーで、21-22シーズンにはリーグの最優秀選手に選ばれている。しかし、近年パフォーマンスは下降線をたどっており、今季はリーグ28試合で9ゴール。二桁に届いていない。『Calciomercato.com』によると、ミランはレオンの売却を検討しており、プレミアリーグではアーセナルやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド