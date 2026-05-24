福岡県宇美町の親族の家から高級腕時計を盗んだとして、元プロサッカー選手の31歳の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、宇美町の会社員で、元プロサッカー選手の山之内優貴容疑者(31)です。警察によりますと、山之内容疑者は先月14日、宇美町の親族の男性(88)の家に侵入し、時価320万円相当の腕時計を盗んだ疑いです。翌日、親族らが「家に置いていた腕時計を盗まれた」と110番通報し、事件が発覚し