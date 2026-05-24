本格的な梅雨のシーズンを前に南薩地域で防災点検が行われ、塩田知事が災害時に警戒すべき場所を確認しました。塩田知事が視察に訪れたのは、南さつま市の加世田川周辺です。この地域は2025年8月の台風で川が氾濫。周辺が冠水し、住民が消防に救助されました。塩田知事はこの地域の浸水対策事業などについて担当者から説明を受けたあと、地図を参考にしながら警戒すべき場所を確認。また当時の状況について、地域住民