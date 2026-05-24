とちぎテレビ 2026年05月24日午後3時08分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは茨城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．０と推定されます。 栃木県 【震度1】 大田原市 宇都宮市 小山市 真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町