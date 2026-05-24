埼玉県深谷市でえい児の遺体を自宅に遺棄したとして、インドネシア国籍の女（21）が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、インドネシア国籍のトリピタ・レスタリ容疑者（21）で、去年12月ごろ、埼玉県深谷市の自宅にえい児の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、遺体は段ボールの中で袋に入れられた状態で発見され、亡くなったえい児について、トリピタ容疑者は「自分の部屋で出産した」などと話し