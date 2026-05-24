近年の研究で、アルツハイマー病と糖尿病を結びつけるカギとして「インスリン」の存在が注目されている。脳の働きと深く関わるインスリンに異常が起きると、記憶や学習機能に影響を与える可能性もあるというが、一体どういうことなのか。 【画像】『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』より一部抜粋、再構成してお届