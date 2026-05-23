日本テレビ系「金曜ロードショー」が22日放送された。番組内で、現在公開中の劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」本編の冒頭12分が放送され、ヒロインの毛利蘭を演じてきた声優の山崎和佳奈さんを追悼した。12分の映像の最後に「TVアニメ放送開始から約30年にわたり毛利蘭の声優を務めてくださった山崎和佳奈さんが先日ご逝去されました。長い間、本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈り申し上げます。TV・劇