アメリカのトランプ大統領は22日、情報機関を統括するギャバード国家情報長官が辞任すると発表しました。トランプ大統領は22日、自身のSNSで、ギャバード国家情報長官が6月30日付で辞任すると発表しました。ギャバード氏はSNSで、夫が極めて稀な種類の骨のがんと診断されたことを明らかにし、闘病を支えるため職を退くと説明しています。一方、ロイター通信は関係者の話として、「ギャバード氏がホワイトハウスにより辞任に追い込