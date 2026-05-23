タレントの中山秀征が２３日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）を休んだ。ＭＣで同局の田辺大智アナウンサーが「ヒデさん、早めの夏休みということで」と理由を発表した。さらに田辺アナは「私１人での進行となります」と代役は立てず自身が１人ＭＣで進行することを告知した。