¡Öµð¿Í£´¡Ý£·ºå¿À¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬¸òÎ®ÀïÁ°¡¢ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ë¹õÀ±È¯¿Ê¡£ºå¿ÀÀï¤Ï¤³¤ì¤Ç£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤¬ºå¿ÀÂÇÀþ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤é£³¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢»°²ó¤Ë¤Ï¿¹²¼¡õº´Æ£µ±¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£²¼ºÅÀ¡£»Í²ó¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐ¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤Ë¥×¥í½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤â¸¥¾å¡£º£µ¨ºÇÃ»¤Î£´²ó¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£·¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿