導入される制服のポロシャツ（ことでん提供） 香川県で3路線を運行していることでん（高松琴平電気鉄道）が22日、2026年6月から駅係員・乗務員の夏の制服としてポロシャツを導入すると5月発表しました。着用期間は6月1日～10月31日。 夏の暑さが厳しくなっていることから、熱中症対策として通気性と吸収速乾性に優れたポロシャツを導入します。係員の安全を確保し、高い集中力を維持しながら安全な輸送業務を提供した