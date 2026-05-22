その男が右手で触れた瞬間、相手は消え、死が訪れる。世にも奇妙な凶器なき犯行と謎に包まれた動機とは…。俳優だけでなく、脚本家、映画監督としても活躍する佐藤二朗が、初めて漫画原作を手がけたサイコバイオレンスを、自らの主演・脚本、城定秀夫監督で映画化した『名無し』が、5月22日から全国公開される。本作で、佐藤演じる犯人の山田太郎を止めるべく奔走する刑事の国枝を演じた佐々木蔵之介に話を聞いた。−最初に脚本