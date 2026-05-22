この記事をまとめると ■横断歩行者等妨害等違反は厳格化され年間約30万件が取り締まられている ■対向車線側の停止車両でも横断歩道前では一時停止が必要 ■信号のない横断歩道では自車線だけでなく対向車線側にも注意が必要だ 意外なポイントでも見落とすと違反の可能性 ここ数年、横断歩行者等妨害等違反が厳しく問われるようになってきた。昨年、2025年の横断歩行者等妨害等違反の取締り件数は、全国で約30万件。少なくとも