Aile The Shotaが、2nd Album『REAL POP 2』を引っ提げ3月からスタートした11都市を巡る自身最大規模の全国ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”』最終公演の模様を、Aile The Shota公式YouTubeチャンネルにてライブ配信することを発表した。これは、これまで各地で次々とSOLDOUTとなった反響をうけてのもの。5月28日（木）にZepp Divercity(TOKYO)にて迎える最終公演の模様をライブ配信する。今回はYouTubeが