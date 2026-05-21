この記事をまとめると ■ウイング車は平ボディとバンボディの長所を融合するために誕生した ■1969年に日本フルハーフが実用化し日本発の物流車両として普及 ■パレット輸送やフォークリフト荷役の拡大が急速な普及を後押しした 日本の物流事情から生まれた大発明 高速道路のサービスエリアや物流センターで、荷台の側面を大きく跳ね上げたトラックを見かけることがあるだろう。左右のパネルが屋根ごともち上がり、まるで大きな