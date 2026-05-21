世界情勢の影響で資材価格が高騰するなど建築業界が大きく揺れています。そうした中、21日、鹿児島市では、県内の工務店などが集まり勉強会が開かれました。21日、鹿児島市で開かれたのは地域の住宅供給について考える勉強会です。この会は「鹿児島木の家工務店協会」が主催したもので、県内の建築事業者や住宅資材の関係会社など約30社が参加しました。現在、国際情勢の影響で建築資材の価格が高騰するなど、建築業界は大きく