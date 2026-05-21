人間の先入観を覆したのは、10歳のベテラン警察犬が誇る“驚異の嗅覚”でした。 【写真を見る】“驚異の嗅覚”警察犬セレスティオ号目撃情報とは真逆の方向へ…行方不明者をスピード発見2度目のお手柄 2度目のお手柄、高齢男性を救う 大分県別府市内で行方不明になっていた80代男性を無事発見したとして、別府警察署は20日、嘱託警察犬の「セレスティオ号」（オスのジャーマンシェパード・10歳）に感謝状