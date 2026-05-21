2023年8月に俳優の稲葉友と結婚、2026年5月1日に第1子が誕生したモデルでタレントの藤田ニコル。連日のように子育ての様子を自身のXに投稿しているが、5月15日には、子供の夜泣きが激しかったのか、夜中の11時に《私の夜はまだまだ長い》と投稿。すると同じく子育てに追われているお笑い芸人の有吉弘行が、この投稿に《私は少し楽になってきました》とリプライするなど、子育て中の芸能人が「コミュニティ」で喜びや苦労をわ