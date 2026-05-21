2023年8月に俳優の稲葉友と結婚、2026年5月1日に第1子が誕生したモデルでタレントの藤田ニコル。

連日のように子育ての様子を自身のXに投稿しているが、5月15日には、子供の夜泣きが激しかったのか、夜中の11時に《私の夜はまだまだ長い》と投稿。

すると同じく子育てに追われているお笑い芸人の有吉弘行が、この投稿に《私は少し楽になってきました》とリプライするなど、子育て中の芸能人が「コミュニティ」で喜びや苦労をわかち合っているようだ。

そうしたなか、藤田は5月21日の深夜1時にもXを更新したのだが、そこにつづられたのは《今日は全然寝てくれない》とやや深刻さをうかがわせる内容だった。

「藤田さんの疲れ切った様子が目に浮かびます。ファンも同様だったのか、《ツライですよね〜早く寝てくれますように》とねぎらう投稿が寄せられ、ほかにも《寝てくれない時は諦めて楽しい動画見ちゃいましょ》《冷却枕で頭を冷やすと寝かせられますよ》などの助言がありました。

そのなかで、《ポイズン反町効くかも》といった『都市伝説』のような助言もあり、懐かしく感じたフォロワーも多かったようです」（芸能記者）

投稿にある「ポイズン」とは、反町隆史が元暴走族の高校教師を演じた学園ドラマ『GTO』（フジテレビ）の主題歌で、1998年にリリースされた「POISON〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜」のこと。反町自身が歌っている伝説の名曲だ。

以前、子育て中の親の間で「この曲を聴かせると赤ちゃんが泣きやむ」と噂になり、反町の所属事務所が「検証動画」を公式YouTubeチャンネルで公開したほどだった。

「2024年3月29日付の読売新聞が、日本音響研究所の鈴木創所長の分析として《音に気を引きつけられてハッとする「覚醒化」と、落ち着いてホッとする「鎮静化」の双方の作用によって、赤ちゃんは泣きやむ》とのこと。『POISON』はこの2つの要素を合わせ持っているそうです。また、反町さんの低く太い声も、赤ちゃんを泣きやませる要素になっているとのことです」（前出・芸能記者）

藤田はこの投稿を参考にしただろうか。