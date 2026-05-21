【モデルプレス＝2026/05/21】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月20日、自身のInstagramを更新。作り置ききゅうり料理2品を公開した。【写真】41歳元モー娘。「真似したい」朝から作ったきゅうりの作り置き2品◆石川梨華、作り置き料理2品公開石川は「朝からきゅうりを使って2品作り置き！」とコメント。小口切りのきゅうりを使ったきゅうりとしらすとワカメの酢の物と、千切りしたきゅうりを使ったきゅうりとカニカマとツ