2児の母・石川梨華、朝から作ったきゅうりの作り置き2品披露「暑い日にピッタリ」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月20日、自身のInstagramを更新。作り置ききゅうり料理2品を公開した。
【写真】41歳元モー娘。「真似したい」朝から作ったきゅうりの作り置き2品
石川は「朝からきゅうりを使って2品作り置き！」とコメント。小口切りのきゅうりを使ったきゅうりとしらすとワカメの酢の物と、千切りしたきゅうりを使ったきゅうりとカニカマとツナの和え物の2品を公開した。
この投稿に、ファンからは「暑い日にピッタリ」「朝から作り置き料理尊敬する」「美味しそう」「真似したい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「真似したい」朝から作ったきゅうりの作り置き2品
◆石川梨華、作り置き料理2品公開
石川は「朝からきゅうりを使って2品作り置き！」とコメント。小口切りのきゅうりを使ったきゅうりとしらすとワカメの酢の物と、千切りしたきゅうりを使ったきゅうりとカニカマとツナの和え物の2品を公開した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「暑い日にピッタリ」「朝から作り置き料理尊敬する」「美味しそう」「真似したい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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