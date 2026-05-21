【モデルプレス＝2026/05/21】元乃木坂46の阪口珠美が5月19日、自身のInstagramを更新。夏らしいトップスを身に着けた姿を公開し、話題となっている。【写真】24歳元乃木坂46メンバー「大人の魅力」美ウエストチラ見せトップスコーデ◆阪口珠美、夏服からウエストチラリ阪口は「たのしみにしていた夏服きちゃった 色もデザインも大好きが詰まっています」とつづり、写真を投稿。レンガ状の壁に緑の葉が映える場所で、ショート丈で