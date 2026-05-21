元乃木坂46メンバー、ショートトップスから美ウエストチラリ「スタイル良い」「大人の魅力」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】元乃木坂46の阪口珠美が5月19日、自身のInstagramを更新。夏らしいトップスを身に着けた姿を公開し、話題となっている。
【写真】24歳元乃木坂46メンバー「大人の魅力」美ウエストチラ見せトップスコーデ
阪口は「たのしみにしていた夏服きちゃった 色もデザインも大好きが詰まっています」とつづり、写真を投稿。レンガ状の壁に緑の葉が映える場所で、ショート丈でオフショルダー風のシャーリングトップスとデニムを合わせ、スラリとしたウエストが際立つスタイルとなっている。
この投稿には「可愛いですね」「大人の魅力」「夏が始まりますね」「スタイル良い」「ますます綺麗になっていきますね」「とても似合ってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元乃木坂46メンバー「大人の魅力」美ウエストチラ見せトップスコーデ
◆阪口珠美、夏服からウエストチラリ
阪口は「たのしみにしていた夏服きちゃった 色もデザインも大好きが詰まっています」とつづり、写真を投稿。レンガ状の壁に緑の葉が映える場所で、ショート丈でオフショルダー風のシャーリングトップスとデニムを合わせ、スラリとしたウエストが際立つスタイルとなっている。
◆阪口珠美の投稿に反響
この投稿には「可愛いですね」「大人の魅力」「夏が始まりますね」「スタイル良い」「ますます綺麗になっていきますね」「とても似合ってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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