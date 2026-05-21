【モデルプレス＝2026/05/21】Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務める特別番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』（ニッポン放送）の放送が決定。6月1日20時より生放送される。【写真】32歳人気STARTOアイドル、可愛すぎる姪とのプラベショット◆山田涼介「ANNP」特番決定2025年11月から2026年3月までの期間限定で毎週土曜日にレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナー