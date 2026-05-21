Hey! Say! JUMP山田涼介「ANNP」特番決定 初のソロドームツアー直前に意気込み語る
【モデルプレス＝2026/05/21】Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務める特別番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』（ニッポン放送）の放送が決定。6月1日20時より生放送される。
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2025年11月から2026年3月までの期間限定で毎週土曜日にレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかに出来るよう楽しい番組にしたい」と意気込みを語った山田らしく、続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交え、土曜日の夜を彩った。
反響の大きさから、早くも4月末に特番として復活。既存の人気コーナー「1000の質問に答えます」や「君にエールを！今夜がヤマだ」だけでなく、新コーナー「みんな何してた？」や「すみません選手権！」を放送すると、リスナーからは多くのメッセージが寄せられた。
その際、「6月に特番希望！」と生放送中に自ら発言。次回への期待と希望を口にする中、6月から自身初のソロドームツアーに挑む直前の注目のタイミングでの特番放送が決定した。当日は山田がドームツアー本番直前の意気込みを語る。（modelpress編集部）
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◆山田涼介「ANNP」特番決定
2025年11月から2026年3月までの期間限定で毎週土曜日にレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかに出来るよう楽しい番組にしたい」と意気込みを語った山田らしく、続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交え、土曜日の夜を彩った。
その際、「6月に特番希望！」と生放送中に自ら発言。次回への期待と希望を口にする中、6月から自身初のソロドームツアーに挑む直前の注目のタイミングでの特番放送が決定した。当日は山田がドームツアー本番直前の意気込みを語る。（modelpress編集部）
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