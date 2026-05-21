【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の藤原竜也が主演を務める映画「全領域異常解決室」がビッグプロジェクトとして2作連続公開されることが決定した。【写真】広瀬アリス、スカウト当時写真が「すずちゃんそっくり」◆藤原竜也主演「全領域異常解決室」2作連続公開が決定2024年10月期にフジテレビ系列にて放送された連続ドラマ「全領域異常解決室」（通称：ゼンケツ）。主人公・興玉雅（おきたまみやび）役の藤原、ヒロイン・雨野小