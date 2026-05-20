5月27日（水）「上田と女が吠える夜」「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」 “年を重ねた今が一番楽しい！”そんな魅力的な生き方を重ねる女性陣が大集合！だけど…自由奔放なトーク合戦にまさかの上田晋也もお手上げ!?▼昔はピアノの練習が嫌いだった阿川佐和子が70代でピアノに再挑戦！▼画用紙の走り書きから変化したバラエティー番組の見やすいカンペにYOUが感謝▼安藤和津が実感！年を重ねて小さい幸せを夫婦揃って