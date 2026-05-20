5月27日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁2時間SP」では、「アニメ化争奪！面白キャラ選手権」を開催！アニメになりそうなおもしろキャラクターになって壁芸人たちがネタを披露。優勝すれば翌日5月28日（木）日本テレビ系で放送の「ZIP!」で本当にアニメとして放送されるという夢の企画。今回挑戦するのは、きつね、シソンヌ、チョコレートプラネット、とにかく明るい安村、トム・ブラウン、友近、ハナコの7組。「ちい