この記事をまとめると ■ロールスロイスの最高峰に「ファントム」というモデルがある ■「ファントム」は1925年に初代が誕生して以来100年にもわたって販売されている ■世界最高峰の高級車として広く愛されている ８代にわたって継承される世界最高峰のクルマ 多くのクルマがイメージ刷新のためモデルチェンジのたびに車名を変えるなか、ロールスロイス・ファントムだけは100年もの間その名を使い続けています。フラッグシップ