【モデルプレス＝2026/05/20】俳優の舘ひろしと、女優の西野七瀬が20日、都内で行われた映画「免許返納!?」（6月19日公開）のプレミアイベントに出席。西野が舘との共演について語った。【写真】32歳元乃木坂46、ベテラン俳優との“手つなぎ”ショット◆舘ひろし主演映画「免許返納!?」本作は、アクション映画がやりたい70歳の現役映画スター・南条弘が、ひょんなことから免許返納騒動に巻き込まれるドタバタコメディー。西野は南