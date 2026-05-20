西野七瀬、舘ひろしエスコートでレカペ降臨「あぶ刑事」以来の再共演「情けない姿とかも引き出せた」【免許返納!?】
【モデルプレス＝2026/05/20】俳優の舘ひろしと、女優の西野七瀬が20日、都内で行われた映画「免許返納!?」（6月19日公開）のプレミアイベントに出席。西野が舘との共演について語った。
【写真】32歳元乃木坂46、ベテラン俳優との“手つなぎ”ショット
本作は、アクション映画がやりたい70歳の現役映画スター・南条弘が、ひょんなことから免許返納騒動に巻き込まれるドタバタコメディー。西野は南条のマネージャー・川奈舞役を演じる。今回のイベントには、主演を務める舘、西野のほか、共演の大地真央、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、メガホンをとった河合勇人監督も登場した。
西野は、舘にエスコートされ、第一部のレッドカーペットイベントに登場。赤とピンクの花モチーフが印象的なピンクのドレスを着こなし、ノースリーブからはほっそりとした二の腕をのぞかせた。
登場すると、西野は「今日はリムジンに乗って登場して、こんなすてきな階段を降りて、こんなお祭り感の満載なイベントはなかなかないので、私もここにいるみなさんにも楽しんでもらって、そして映画『免許返納!?』の魅力をしっかり感じていただければいいなと思います。よろしくお願いいたします」と挨拶した。
舘とは2024年5月に公開された映画『帰ってきた あぶない刑事』ぶりの共演となるそうで「前回の『帰ってきた あぶない刑事』の時は、役柄的にもそんなに近い距離感ではなかったんですけど、今回は俳優とマネージャーというめちゃめちゃ近い役柄で、前回では知り得なかった舘さんの新たな一面をたくさん見させていただきました（笑）」とコメント「舘さんのいつものダンディでかっこいいイメージを崩した姿も見させてもらったし（笑）、私の川奈という役がズバズバ言っていける役なんですけど、（舘の）情けない姿とかも引き出せたかなと思っております」と笑顔を見せた。
これに舘が「この映画は西野くんにかかっていますから」とコメントすると、西野は「ずっとそう言っていただけるんですけど…」と恐縮しつつ、「すごく楽しく撮影していました。“舘さんにこんなこと言っていいのかな”っていうことをいっぱい言いました」と声を弾ませた。（modelpress編集部）
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◆舘ひろし主演映画「免許返納!?」
本作は、アクション映画がやりたい70歳の現役映画スター・南条弘が、ひょんなことから免許返納騒動に巻き込まれるドタバタコメディー。西野は南条のマネージャー・川奈舞役を演じる。今回のイベントには、主演を務める舘、西野のほか、共演の大地真央、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、メガホンをとった河合勇人監督も登場した。
◆西野七瀬、舘ひろしエスコートでレカペ降臨
西野は、舘にエスコートされ、第一部のレッドカーペットイベントに登場。赤とピンクの花モチーフが印象的なピンクのドレスを着こなし、ノースリーブからはほっそりとした二の腕をのぞかせた。
登場すると、西野は「今日はリムジンに乗って登場して、こんなすてきな階段を降りて、こんなお祭り感の満載なイベントはなかなかないので、私もここにいるみなさんにも楽しんでもらって、そして映画『免許返納!?』の魅力をしっかり感じていただければいいなと思います。よろしくお願いいたします」と挨拶した。
◆西野七瀬、舘ひろしとの共演語る
舘とは2024年5月に公開された映画『帰ってきた あぶない刑事』ぶりの共演となるそうで「前回の『帰ってきた あぶない刑事』の時は、役柄的にもそんなに近い距離感ではなかったんですけど、今回は俳優とマネージャーというめちゃめちゃ近い役柄で、前回では知り得なかった舘さんの新たな一面をたくさん見させていただきました（笑）」とコメント「舘さんのいつものダンディでかっこいいイメージを崩した姿も見させてもらったし（笑）、私の川奈という役がズバズバ言っていける役なんですけど、（舘の）情けない姿とかも引き出せたかなと思っております」と笑顔を見せた。
これに舘が「この映画は西野くんにかかっていますから」とコメントすると、西野は「ずっとそう言っていただけるんですけど…」と恐縮しつつ、「すごく楽しく撮影していました。“舘さんにこんなこと言っていいのかな”っていうことをいっぱい言いました」と声を弾ませた。（modelpress編集部）
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