韓国軍が韓国型原子力潜水艦（原潜）導入に向けた公式手続きに着手した。海軍が合同参謀本部に原潜所要提起書を提出し、宿願事業が本格的に推進段階に入った。20日、韓国国防部が国会国防委員会の姜大植（カン・デシク）議員室に提出した資料によると、海軍は最近、合同参謀本部に原潜導入のための所要提起を行った。所要提起は、軍が新規兵器体系導入を推進する際に必要な性能と運用概念、導入規模、戦力化時期などを公式要請する