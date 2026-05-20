韓国軍が韓国型原子力潜水艦（原潜）導入に向けた公式手続きに着手した。海軍が合同参謀本部に原潜所要提起書を提出し、宿願事業が本格的に推進段階に入った。

20日、韓国国防部が国会国防委員会の姜大植（カン・デシク）議員室に提出した資料によると、海軍は最近、合同参謀本部に原潜導入のための所要提起を行った。

所要提起は、軍が新規兵器体系導入を推進する際に必要な性能と運用概念、導入規模、戦力化時期などを公式要請する手続きで、戦力獲得過程の最初の段階に当たる。

海軍は「原潜建造推進に関連し、所要提起を行ったのは事実」としながらも、詳細内容は公開しなかった。

合同参謀本部は現在、関連内容を検討中で、今月中に合同参謀会議を開いて原潜所要決定を下すと伝えた。

通常、所要決定が完了すれば、先行研究や事業妥当性調査、総事業費協議などを経て体系開発段階へ移行する。ただ、政府が別途「原潜特別法」の推進も検討しており、事業手続きが一部短縮される可能性も取り沙汰されている。

軍当局はこれまで、5000トン級以上の原子力潜水艦4隻以上を2030年代半ば以降に確保する案を検討してきたと伝えられている。ただ、内部の議論過程で排水量や導入規模が調整された可能性も提起されている。

原潜は長期間の潜航と隠密作戦が可能であるため、戦略資産と評価されている。韓国軍は金泳三（キム・ヨンサム）政権時代からその必要性を提起してきたが、技術・外交問題などにより推進と中断を繰り返してきた。

事業は昨年10月の慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を機に開かれた韓米首脳会談で、両国首脳が関連協力に共感して再び弾みがついた。

しかし、核心課題である核燃料確保問題は依然として解決されていない状態だ。原潜燃料用濃縮ウラン確保のためには、米国との軍事用核物質移転交渉および別途協定締結が必要だが、まだ目立った進展はないとされている。

姜議員は「韓米首脳電話会談や国防長官会談など重要協議があったが、核燃料確保案に対する説明は不足している」とし、「原潜推進の先決条件である燃料確保問題から、国民に対して明確に説明しなければならない」と指摘した。

韓国政府は今月末、「大韓民国核推進潜水艦開発基本計画」を発表する予定だ。ここには原潜開発原則や建造計画、核不拡散立場、事業日程などが盛り込まれる見通しだ。