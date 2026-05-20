沖縄・辺野古転覆事故で死亡した船長を22日にも刑事告発です。この事故は今年3月、沖縄県名護市の辺野古の沖合で修学旅行中だった同志社国際高校の生徒を乗せた船2隻が転覆し、17歳の女子高校生と男性船長が死亡したものです。転覆した2隻はいずれも船舶登録がされていなかった事から国土交通省と沖縄総合事務局は海上運送法違反の疑いで死亡した船長を刑事告発する方針を固めあさってにも告発状を中城海上保安部に提出することが