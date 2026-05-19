◆パ・リーグオリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラＤ）ソフトバンクは打線がつながらず、借金生活に逆戻りの４位に転落した。「なかなかチャンスらしいチャンスがつくれない」と小久保裕紀監督。原因のひとつが「６番・一塁」の山川穂高の不振だ。「目立ちますよね」と指揮官。２回無死一塁で左飛に倒れると、７回無死一塁、９回２死三塁で空振り三振。ここ６試合は１８打数１安打４四球で打点なし。リーグの規定打