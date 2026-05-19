能登半島地震発生から2年4か月あまり。地震直後の石川県志賀町にいち早く仮設住宅として搬入されたトレーラーハウスが役目を終え19日から撤去作業が始まりました。能登半島地震で設置された仮設住宅の撤去は県内で初めてです。最大震度7を観測した志賀町富来に設置されている22台のトレーラーハウス。地震発生から間もない2024年2月、大勢の住民が避難所での生活を余儀なくされる中、志賀町からの依頼を受けた日本RV・トレーラーハ