フタバ食品「サクレレモン」新TVCM発表会に登壇した伊原六花が、“ついやってしまう癖”を明かした。共演者やスタッフの「兄弟構成」を当てるのが好きだという伊原は、「この人は絶対に双子」「3歳上にお姉さんがいる」など、初対面でも勝手に予想してしまうという。さらに、司会者相手に即興で“兄弟構成当て”を披露し、会場の笑いを誘った。伊原六花○即興で司会者の兄弟構成を予想フタバ食品「サクレレモン」2026年 新TVCM発表